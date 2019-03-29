также в разделеРелигия
Управляющий делами УПЦ назвал священников апостолами и призвал деятельно защитить Церковь 4
Священник УПЦ в суде оспаривает решение сельсовета о разрешении на опечатывания храма 6
Община Кафедрального собора УПЦ организовала обеды для пожилых и малоимущих киевлян 5
Митрополит Онуфрий увидел скрытую цель томоса: шаг к новой унии под давлением 26
Накануне выборов Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к священникам: мы идем за Христом 18
30 марта во всех храмах будут особо молиться за всех умерших - вторая Родительская суббота 29
В селе Васлововцы на Буковине община УПЦ уже 60 суток проводит непрерывное молитвенное стояние 42
В Святогорской лавре состоятся торжества в честь преподобного Алексия - возобновителя Святогорской пустыни 25
На конференции в Киевской духовной академии выступили 100 докладчиков из 7 стран 14
На Волыни община ПЦУ выгоняет на улицу семью священника с двумя годовалыми детьми 33
На Волыни верующие УПЦ почтили память митрополита Нифонта во вторую годовщину его смерти 8
В Измаиле тысячи православных совершили крестный ход 30
РПЦ рассмотрит обращение Всеукраинского совета Церквей об обмене пленными 32
В Криворожской епархии УПЦ сообщили о чуде: ребенок с аутизмом впервые заговорил возле чудотворной иконы 36
В УПЦ представили интерактивную карту захватов храмов 23
Митрополит Онуфрий обсудил с Послом Нидерландов в Украине ситуацию церковно-государственных отношений 26
Дочь священника Православной Церкви Украины угрожает верующим Украинской Православной Церкви джихадом 41
Миссии ОБСЕ рассказали о фактах притеснения верующих УПЦ на Буковине 21

Ровенский городской суд отказал прокурору и следователю СБУ в избрании меры пресечения протоиерею Виктору Земляному.

Фото: УПЦ

28 марта состоялось судебное слушание дела по обвинению председателя отдела по вопросам урегулирования межконфессиональных конфликтов при Ровенской епархии Украинской Православной Церкви протоиерея Виктора Земляного, которому инкриминируют ч. 1 ст. 161 и ч. 1 ст. 300 Уголовного кодекса Украины. Суд отклонил ходатайство об избрании меры пресечения для священника, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

В частности, в результате слушания суд не удовлетворил ходатайство прокурора и следователя Службы безопасности Украины об избрании меры пресечения для протоиерея Виктора Земляного.

Как сообщается, основой для возбуждения уголовного дела главы отдела по вопросам урегулирования межконфессиональных конфликтов при Ровенской епархии УПЦ указано заявления чиновников бывшего УПЦ Киевского Патриархата в СБУ. Имена истцов уже известны, однако сегодня это является тайной следствия, поэтому их нельзя разглашать.

Как сообщалось, 15 марта сотрудники СБУ провели допрос протоиерея Виктора Земляного, в результате которого ему вручили уведомление о подозрении по ч.1 ст 161 УК ( «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии») и ч.1 . ст. 300 УК ( «Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости»).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги