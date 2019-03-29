Ровенский городской суд отказал прокурору и следователю СБУ в избрании меры пресечения протоиерею Виктору Земляному.

Фото: УПЦ

28 марта состоялось судебное слушание дела по обвинению председателя отдела по вопросам урегулирования межконфессиональных конфликтов при Ровенской епархии Украинской Православной Церкви протоиерея Виктора Земляного, которому инкриминируют ч. 1 ст. 161 и ч. 1 ст. 300 Уголовного кодекса Украины. Суд отклонил ходатайство об избрании меры пресечения для священника, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

В частности, в результате слушания суд не удовлетворил ходатайство прокурора и следователя Службы безопасности Украины об избрании меры пресечения для протоиерея Виктора Земляного.

Как сообщается, основой для возбуждения уголовного дела главы отдела по вопросам урегулирования межконфессиональных конфликтов при Ровенской епархии УПЦ указано заявления чиновников бывшего УПЦ Киевского Патриархата в СБУ. Имена истцов уже известны, однако сегодня это является тайной следствия, поэтому их нельзя разглашать.

Как сообщалось, 15 марта сотрудники СБУ провели допрос протоиерея Виктора Земляного, в результате которого ему вручили уведомление о подозрении по ч.1 ст 161 УК ( «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии») и ч.1 . ст. 300 УК ( «Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости»).