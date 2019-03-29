Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке заместителя заведующего отделом экономической стратегии и экономической безопасности Национального института стратегических исследований, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник, который является секретарем диссертационного совета института, требовал пятьдесят пять тысяч гривен за несоздание искусственных препятствий при защите претенденткой научной работы, которая необходима для получения ученой степени кандидата экономических наук. Правоохранители задержали чиновника в служебном кабинете согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения второй части взятки в размере двадцать пять тысяч гривен.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Операция по разоблачению чиновника проводилась совместно со следователями Печерского управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6.