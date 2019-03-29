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Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в феврале 2019 года сократилась по сравнению с январем на 6,4%, и на 1 марта этого года составила 2,45 миллиарда гривен.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Государственную службу статистики.

В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 марта текущего года составила 1,27 миллиарда гривень, что на 11,8% меньше показателя на 1 февраля текущего года.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
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