также в разделеПроисшествия
На полигоне под Черниговом ранен военный 15
Названа причина взрывов и масштабного пожара в Кропивницком 103
На Бориспольском шоссе столкнулись 19 авто 45
Российские силовики задержали еще трех крымских татар 42
ООС: Боевики стреляют из запрещенного вооружения, но обошлось без потерь 15
Пожар на автостоянке в Кропивницком уничтожил 18 машин 51
В Кропивницком – крупный пожар на стоянке, есть пострадавшие 64
В Николаеве после задержания полицейскими умер мужчина 129
Обострение в зоне ООС: 23 обстрела, ранен 1 военный 29
В Донецкой области на шахте произошел пожар 49
На Луганщине боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ 28
Суд вынес приговор молдаванину за подрыв железной дороги на Одесчине 32
На Прикарпатье здание военкомата обрисовали свастикой 25
На Запорожье мужчина вызвал полицейских и бросил в них гранату 59
На Тернопольщине подросток сгорел заживо в трансформаторной будке 63
В зоне ООС ранены двое военных 29
На Каменском водохранилище нашли тело одного из пропавших рыбаков 52
«Луцк мертв»: Вандалы осквернили памятник Шевченко 61

Вчера, 28 марта, около 14:30 в Чугуеве Харьковской области во время выполнения учебно-тренировочного полета совершил аварийную посадку вертолет Ми-2 МСБ, принадлежащий местной учебной авиационной бригаде Воздушных сил Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил.

По предварительным данным, экипаж обнаружил проблемы в системе управления вертолетом и принял решение на посадку.

Отмечается, что благодаря умелым действиям, экипаж посадил вертолет на необорудованную площадку, в результате чего машина получила повреждения.

Оба члена экипажа живы и здоровы, никаких травм не получили.

Причины отказа техники будут установлены специальной комиссией.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1499 грн.
12
Теги