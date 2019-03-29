Вчера, 28 марта, около 14:30 в Чугуеве Харьковской области во время выполнения учебно-тренировочного полета совершил аварийную посадку вертолет Ми-2 МСБ, принадлежащий местной учебной авиационной бригаде Воздушных сил Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил.
По предварительным данным, экипаж обнаружил проблемы в системе управления вертолетом и принял решение на посадку.
Отмечается, что благодаря умелым действиям, экипаж посадил вертолет на необорудованную площадку, в результате чего машина получила повреждения.
Оба члена экипажа живы и здоровы, никаких травм не получили.
Причины отказа техники будут установлены специальной комиссией.
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