Кто идет от Христа - это их выбор, а мы (Украинская Православная Церковь - ред.) идем за Христом, хотим быть с Христом; мы не хотим быть ни политическими, ни социальными партиями или какими-то другими институтами.

Фото: Центр информации УПЦ

Об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий сегодня на общем собрании благочинных трех епархий, которые находятся на территории Киевщины, сообщает Центр информации УПЦ.

«Мы грешные, а наша Церковь - каноническая, истинная. Зачем нам с кем-то объединяться и менять свою веру на некий суррогат? Если кто-то хочет к нам прийти - мы никогда не закрываем дверь, она всегда открыта, мы любого принимаем, но человек должен прийти сюда, отбросив те минусы, негативы, ошибки, которые он совершил. Церковь - это институт покаяния. Пока человек способен каяться, он находится в Церкви, если покаяние исчезает - Церковь извергает из себя этого человека.

Если человек отошел от Церкви, оставил церковное общение, но покаялся, то он снова может попасть в Тело церковное. Другого пути нет, нет никаких соглашений. О "подать друг-другу руки" говорят нам те, кто не знает Бога, они думают, что в Церкви мы просто не хотим руки друг другу подать, а так все были бы едины. Нет! Христос на земле был, но не было единства: одни шли за Христом, другие - против Христа.

Эта история повторяется до сегодняшнего дня - одни идут за Христом, другие - от Христа, но это их проблемы. Человек сам для себя выбирает путь. Идут от Христа - это их выбор, а мы идем за Христом, хотим быть с Христом! Мы не хотим быть ни политическими, ни социальными партиями, или какими-то другими институтами», - подчеркнул Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ сказал, для чего Господь посылает те испытания, обстоятельства, в которых оказалась Церковь сегодня.

«Так жизнь складывается, что Бог нам посылает испытания - это терпение неправд, несправедливости. Господь посылает испытания для того, чтобы дать нам шанс показать, что мы христиане, мы любим Бога, мы любим ближних. [...] Конечно, священники это знают, но забывают время от времени, начинают анализировать, роптать: «Как можно?». Но мы все грешники, а грех заставляет человека терпеть то, что он не хочет терпеть, то, что ему неприятно. То, что, как нам кажется, не нужно, Бог попускает нам. Терпение - это перенесение того, что нам неприятно. Бывает, что какое-то явление для одного является неприятным, а для другого - приятным. Для того, кому неприятно - терпение, для того, кому приятно - удовольствие. Одно и то же событие для одного может быть грустью, а для другого - радостью», - сказал он.

Митрополит Онуфрий поблагодарил священников за стойкость в вере.

«Я хочу поблагодарить вас, отцы за понимание природы Церкви, ее назначение, за понимание того, что происходит сегодня вокруг Церкви, за правильную позицию в этих обстоятельствах. Очень важно занять правильное место, правильную позицию. Оттуда легче видеть реальность происходящего вокруг нас, оценить, сделать правильные выводы, как поступать.

В Киевской епархии несколько священников перешли (в ПЦУ, - ред.). Основная масса - никто никуда не переходил, и дай Бог, не будут никуда переходить. Будем соделывать свое спасение», - подытожил Предстоятель УПЦ.