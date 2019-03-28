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Прихожане Свято-Успенского храма УПЦ в селе Васлововцы Черновицкой области уже 60 суток продолжают молитвенное стояние в поддержку своей Церкви.

Фото: УПЦ

Как сообщает пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии на своей странице в Facebook,  27 марта митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий прибыл к участникам стояния и отслужил с ними молебен с акафистом Пресвятой Богородице.

«Именно покровительством Божьей Матери, религиозная община уже 60-е сутки подряд с воодушевлением и непоколебимой верой совершает молитвенное стояние в святом храме», – сообщили в епархии.

По данным ее сотрудников, на вечерний молебен с архипастырем в течении 20 минут собралось более 120 верующих, многие из которых пришли с детьми.
Митрополит Мелетий после молитвы побеседовал с прихожанами храма, поддержал их и благословил собравшимся держаться Православия.

«Не бояться, не пугаться, расколы происходили во все времена Христианства, и как ложное вероучение, с течением времени исчезали... коммунисты тоже преследовали Церковь, думали, что они – вечные. И где они сейчас?», – подчеркнул иерарх УПЦ.
ForUm

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