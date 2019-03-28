В Херсоне участники инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк» провели акции под домами заместителя главы Херсонской ОГА Евгения Рищука и председателя местного облсовета Владислава Мангера, сообщает РБК-Украина.

В акциях принимали участие несколько десятков людей. Они оставили на стенах домов и дороге надписи «Тут живет убийца», «Убийца - Рищук», «Мангер убийца».

Также участники инцидента бросали петарды и зажгли файеры с красным дымом.

На пороге Херсонского управления полиции появилось граффити «Сидеть должны убийцы». На месте проведения акций находились представители полиции. Активистам они не противодействовали.

В пятницу в Херсоне должна состояться презентация фильма-расследования «Слидство.инфо» об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

4 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.

Он также сообщил, что по данному делу объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, который является ключевой фигурой в совершении преступления. Он объявлен в розыск.

В Службе безопасности Украины заявили, что о раскрытии убийства активистки.

Заместителя главы Херсонской областной государственной администрации Евгения Рищука отстранили от исполнения обязанностей на время расследования убийства Гандзюк.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру было объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.

15 февраля Шевченковский суд Киева принял решение, согласно которому глава Херсонского облсовета взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.

Его адвокат внес залог, после чего Мангер вышел из СИЗО. С него сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт.

6 марта Шевченковский суд отстранил его от должности на месяц – до 6 апреля 2019 года.