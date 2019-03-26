Несколько украинских телеканалов покажут документальный фильм «Гандзюк: Системное убийство», сообщил адвокат Маси Найем.

«Журналисты–расследователи из Слідство.Інфо восемь месяцев анализировали и сопоставляли факты, которые сами раздобыли, чтоб дать ответ на вопрос – кто заказал убийство Кати Гандзюк. В результате этого получился фильм с фактами, которые собирался восемь месяцев», - написал он в Facebook.

Так, фильм покажут:

- 26 марта, 21:00 – 24 канал,

- 27 марта, 21:15 – Пеший:UA,

- 28 марта, 23:15 – Hromadske.UA,

- 29 марта, 18:00 – Hromadske.UA.

«Пока нас всех разъединяла политика - они научились вывозить нас на тот свет, как металл вывозили из Донбасса. Время собирать камни. Поэтому обязательно посмотрите фильм, чтобы понимать, что происходит в стране. Это реальность. Не художественная выдумка», - призвал Найем.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

4 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.

Он также сообщил, что по данному делу объявлено подозрениеранее судимому гражданину по фамилии Левин, который является ключевой фигурой в совершении преступления. Он объявлен в розыск.

В Службе безопасности Украины заявили, что о раскрытии убийства активистки.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру было объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.

15 февраля Шевченковский суд Киева принял решение, согласно которому глава Херсонского облсовета взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.

Его адвокат внес залог, после чего Мангер вышел из СИЗО. С него сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт.

6 марта Шевченковский суд отстранил его от должности на месяц – до 6 апреля 2019 года.