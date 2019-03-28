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Президент Петр Порошенко подписал Указ «О единовременном денежном вознаграждении лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка».  Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Согласно указу, лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда», выплачивается единовременное денежное вознаграждение, а в случае присвоения звания посмертно или в случае смерти Героя Украины единовременное денежное вознаграждение выплачивается членам их семей.

Единовременное вознаграждение выплачивается в 50-кратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Указом также поручено Кабинету Министров разработать и утвердить порядок выплаты указанного вознаграждения и предусматривать при разработке проектов закона о госбюджете на 2020 год и последующие годы средства для выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Статья 1 Указа в части выплаты единовременного денежного вознаграждения вступает в силу с 1 января 2020 года и применяется независимо от времени присвоении звания Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка.
ForUm

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