Около 100 докладчиков из семи стран собралось на X Ежегодную студенческую конференцию «Студенческая наука в духовной школе».

Фото: УПЦ

Форум состоялся в Киевской духовной академии и семинарии 26 марта и был приурочен к отмечаемому этой весной 240-летию со дня рождения святителя Филарета (Амфитеатрова), сообщает «Фома в Украине».

В работе конференции приняли участие студенты и преподаватели духовных школ и светских вузов Украины, Беларуси, Польши, России, Румынии, Сербии и Франции.



Пленарное заседание возглавил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.



«Студенческая конференция даёт возможность поделиться своими наработками не только со сверстниками, но и с опытными профессорами... Именно на почве студенческой науки в высших учебных заведениях должна расти наука фундаментальная. Каждый успешный ученый был когда-то усердным студентом. Я верю, что и среди вас в этом зале есть те, кто уже в недалеком будущем будет делать свой вклад в отечественную науку», — сказал Предстоятель УПЦ в своём приветственном слове.



Личность святителя Филарета была выбрана организаторами конференции не случайно. Возглавляя с 1837 по 1857 гг. Киевскую кафедру, святой сделал многое для развития системы духовного образования. Нынешний его преемник, Блаженнейший Митрополит Онуфрий, также указал на то, в чём этот святой является примером для нынешних администраторов.

«Митрополит Филарет вошел в историю не только как талантливый администратор, но и как подвижник благочестия, которого уже при жизни считали святым. Святитель Филарет являет нам уникальный пример органического соединения несения административного служения, педагогической деятельности и личного благочестия», — сказал он.



С докладами выступили профессор КДАиС митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и ректор КДАиС епископ Белогородский Сильвестр. Владыки рассказали о жизненном пути святителя Филарета и его вкладе в развитие отечественного духовного образования.



«Сегодня святитель Филарет (Амфитеатров) является одним из почитаемых Печерских святых, — резюмировал своё выступление владыка Антоний. — его имя органично вошло в новый Печерский патерик, где оно стоит рядом с именами древних Печерских преподобных. Это свидетельствует о том, что благодать Божия всегда в полноте пребывает в Церкви Христовой. В любой исторический период и в любых условиях каждый член Церкви может идти путём святости. Каждый из нас призван стать святым».



«Несмотря на то, что нас отделяет от времени жизни святителя Филарета два столетия, его образ должен и нас толкать к реализации в своей жизни высокого Евангельского идеала. Мы имеем уникальную возможность не только читать житие святителя Филарета, но и поклониться его святым мощам, которые почивают в Дальних пещерах Лавры. Будем же обращаться с молитвой к этому великому Божьему угоднику, чтобы он помог нам достойно нести своё служение на благо Церкви Христовой», — призвал владыка Сильвестр.



Среди почётных гостей, выступивших после владык, были докторант Православного богословского факультета Университета «Бабеш-Бойяи» архимандрит Иов (Кристя) (г. Клуж-Напока, Румыния; доклад на тему «Духовные связи между русской интеллигенцией и Оптинским монастырем в ХІХ веке») и аспирант Христианской богословской академии в Варшаве (Польша) священник Ярослав Шмайда («Диаспора в Польской Автокефальной Православной Церкви в Польше. Епархия Вроцлавско-Щецинская. Деканат Щецинский»).

После пленарного заседания работа конференции продолжилась в 9-ти секциях: «Библейские науки», «Догматическое богословие», «История Церкви», «Православная Церковь в ХХ ст.», «История духовных школ», «Общие вопросы богословия, философии и культуры», «Литургическое богословие», «Церковно-практические дисциплины», «Социальное служение и миссия Церкви».