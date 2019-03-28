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В Киеве в ночь на 27 марта сожгли машину доверенного лица кандидата в президенты Руслана Кошулинского, депутата Киевсовета от ВО «Свобода» Владимира Назаренко.

«Сегодня ночью преступники сожгли машину. Около трех ночи негодяи, запуганные тем, что их ждет правосудие, подожгли машину, которой я пользовался в течение последнего месяца», – сообщил он в Facebook.

Депутат заявил, что после недавнего сожжения авто его матери, он снова стал получать угрозы. «Очередные угрозы, очередной поджог. Обещали убить и расправиться. Пришли, к счастью, только к авто», - написал Назаренко.
ForUm

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