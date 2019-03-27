Пограничники Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины совместно с представителями ГФС и СБУ в Черновицкой области разоблачили партию табачных изделий, которая может оказаться одной из крупнейших.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сигареты пытались переправить в Румынию двумя фурами «Вольво».

Не допустить контрабандную перевозку через границу сигарет удалось в результате получения оперативными сотрудниками Госпогранслужбы заблаговременной информации о возможной противоправной деятельности и срабатывания анализа рисков. Ведь неоднократно в грузовиках среди определенной категории оказывались значительные партии скрытых табачных изделий. Именно поэтому пограничники инициировали проведение углубленного осмотра.

Транспортные средства пересекали границу через пункт «Порубное» с разницей в несколько часов. Управляли ими граждане Украины 1985 и 1974 рождения.

По документам наши соотечественники везли уголь из твердолиственных пород древесины.

Однако при детальной проверке межведомственная группа вывела транспортные средства из общего потока движения и среди грузов нашла скрытые табачные изделия.

На данный момент производится разгрузка транспортных средств, после чего будет проведен подсчет и установлено точное количество курева и его стоимость.