В УПЦ сообщили о чуде, которое произошло во время проведения благотворительного мероприятия для страдающих от аутизма детей в Николаевском храме Кривого Рога 24 марта.

Фото: УПЦ

Об этом сообщает пресс-служба Криворожской епархии УПЦ.

«После поклонения иконе святителя и чудотворца Николая 12-летний отрок, который ранее не разговаривал, сказал свое первое слово. Это событие потрясло присутствующих воспитателей, которые засвидетельствовали, что по молитвам угодника Божия произошло настоящее чудо», – сказано в сообщении.

Воспитанники и педагоги из КБНРЦ «Жемчужина» посетили Николаевский храм в рамках благотворительного мероприятия, организованного по благословению митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема ко дню памяти преподобного Алексия Голосеевского (Киевского), святого покровителя детей, страдающих от недуга аутизма и расстройства аутистического спектра. При поддержке благотворителей они также побывали на ферме «Страус ленд», где во время экскурсии приняли участие в кормлении животных.

После посещения храма все дети получили подарки от святого Николая – нательные крестики, иконки и сладости.

Педагогический коллектив КБНРЦ «Жемчужина» выразил благодарность митрополиту Ефрему за внимание к особым детям и те чудесные моменты, которые испытали дети при проведении данного мероприятия, сообщают в УПЦ.