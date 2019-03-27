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Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своей резиденции в Киево-Печерской Лавре 26 марта встретился с Послом Королевства Нидерланды в Украине господином Эдуардом Хукс, которого сопровождала сотрудница посольства Екатерина Осташкова, по его просьбе.

Фото: УПЦ

 Во встрече также приняли участие заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич и сотрудник Отдела священник Сергей Шульгач, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на ОВЦС УПЦ.

Во время встречи была обсуждена текущая ситуация в церковно-государственных и межконфессиональных отношениях в Украине.

Посол Нидерландов интересовался вопросом переименования Украинской Православной Церкви, многочисленными случаями захватов храмов и другими нарушениями прав верующих. Было отмечено, что принципы религиозной свободы должны быть неприкосновенными, поскольку политика и религия должны быть отделены, а все верующие должны иметь свободу молиться в той Церкви, к которой они принадлежат.

Участники встречи выразили общее убеждение, что заставлять людей присоединяться к другой конфессии нельзя ни в коем случае, а любые силовые захваты церковных помещений и давление на верующих, или изменение названия Церкви в принудительном порядке является абсолютно недопустимым, ведь все это противоречит как законам Украины, так и законам Европейского Союза.
ForUm

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