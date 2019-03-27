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Оперативники управления защиты экономики в Житомирской области, детективы следственного управления областной полиции задержали сельского голову за взятку почти в миллион гривен, сообщает пресс-служба полиции.

В связи с вступлением в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно решения вопроса коллективной собственности на землю, совершенствовании правил землепользования в массивах земель сельскохозяйственного назначения, предотвращении рейдерства и стимулирования орошения в Украине» сельские советы получили больше полномочий. Согласно закону нераспределенные земельные участки, невостребованные доли (паи) после формирования их в земельные участки могут передаваться в аренду для использования по целевому назначению на срок до дня государственной регистрации права собственности на такой земельный участок по решению сельского совета. Ранее таким правом были наделены райгосадминистрации.

Осознавая новые возможности передачи в пользование земель, сельский голова быстро начал пользоваться расширенными полномочиями.

В ходе следствия было установлено, что за решение земельного вопроса чиновник требовал от представителя фермерского хозяйства неправомерную выгоду. В частности за передачу ему в аренду 116 га невостребованных паев последний должен был предоставить 35 тыс. долларов США (эквивалент в национальной валюте 949 тыс. гривен). Только при условии получения средств, фермерское хозяйство сможет арендовать земли.

Во вторник, 26 марта, правоохранители задержали фигуранта во время получения второй части взятки - 30 тыс. долларов. Кроме того, ранее было задокументировано получение сельским головой 5 тыс. долларов.

Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители изъяли более 10 долларов США, 10,5 тысячи гривен и 5000 российских рублей, в том числе часть из первого «транша» - более 3500 долларов США.

Сельского голову задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение должностному лицу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 368 УК Украины и пахоты меры пресечения.
ForUm

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