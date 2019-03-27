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Полномочия по обращению с бытовыми отходами окончательно закреплены за местным самоуправлением. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, комментируя принятие правительством соответствующего постановления, сообщили ForUm’у в пресс-службе чиновника.

По его словам, это касается формирования тарифов для населения на вывоз, переработку и захоронение бытовых отходов; разработки схем санитарной очистки; отвода земельных участков для строительства заводов по переработке; рекультивации старых полигонов и тому подобное. Прозрачный тариф должен равняться качеству услуги.

«Мы урегулировали механизм предоставления населению услуг по обращению с бытовыми отходами в соответствии с европейской практикой. Новый порядок предусматривает избрание по конкурсу исполнителя услуг, а также возлагает ответственность на органы местного самоуправления формировать прозрачные тарифы на все виды операций в этой сфере. Такой подход абсолютно соответствует реформе децентрализации», - отметил Зубко.

По его словам, такие нововведения сформируют конкурентный рынок в сфере обращения с бытовыми отходами, будут стимулировать внедрение современных методов и технологий, что будет способствовать также улучшению экологического состояния окружающей среды.

Кроме того, Зубко напомнил, что органы местной власти должны как можно скорее подготовить региональные планы управления отходами, предусмотренного Нацпланом управления отходами до 2030 года.

Напомним, 20 февраля Кабинет Министров одобрил Национальный план управления отходами до 2030 года. 
ForUm

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