Кабинет Министров на своем заседании одобрило Национальный план управления отходами до 2030 года. Об этом заявил после заседания правительства вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщили ForUm’у в пресс-службе чиновника.
Это подробная маршрутная карта выполнения нацстратегии управления отходами, которая направлена на построение в Украине системы управления отходами на основе стандартов ЕС и экономики замкнутого цикла
По его словам, выполнение Нацплана - очень важно для развития регионов.
Ключевые пункты Нацплана:
– пакет задач по каждому виду отходов от принятия необходимой правовой базы до конкретных мер по сбору, переработке и утилизации;
– разработка региональных планов управления отходов;
– строительство региональных полигонов отходов, которые не опасны;
– строительство региональных комплексов по восстановлению бытовых отходов;
– принятие законопроекта о «Муниципальных отходах»;
– разработка новых ГСН по полигонам.
«Органы власти на местах и местное самоуправление должны уже сейчас готовить региональные планы управления отходами. Уже сейчас нужно активно использовать инструменты межмуниципального сотрудничества, готовить кадры, которые будут работать в сфере управления отходами», - отметил Зубко.
Чиновник подчеркнул, что утверждение Национального плана получило положительную оценку от представительства ЕС в Украине. По их убеждению, принятие Нацплана - положительный и важный шаг к гармонизации украинской политики и законодательства в области управления отходами с законодательством ЕС в этом секторе.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время