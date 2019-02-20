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Кабинет Министров на своем заседании одобрило Национальный план управления отходами до 2030 года. Об этом заявил  после заседания правительства вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщили ForUm’у в пресс-службе чиновника.

Это подробная маршрутная карта выполнения нацстратегии управления отходами, которая направлена ​​на построение в Украине системы управления отходами на основе стандартов ЕС и экономики замкнутого цикла

По его словам, выполнение Нацплана - очень важно для развития регионов.

Ключевые пункты Нацплана:

 – пакет задач по каждому виду отходов от принятия необходимой правовой базы до конкретных мер по сбору, переработке и утилизации;

– разработка региональных планов управления отходов;

– строительство региональных полигонов отходов, которые не опасны;

– строительство региональных комплексов по восстановлению бытовых отходов;

– принятие законопроекта о «Муниципальных отходах»;

– разработка новых ГСН по полигонам.

«Органы власти на местах и ​​местное самоуправление должны уже сейчас готовить региональные планы управления отходами. Уже сейчас нужно активно использовать инструменты межмуниципального сотрудничества, готовить кадры, которые будут работать в сфере управления отходами», - отметил Зубко.

Чиновник подчеркнул, что утверждение Национального плана получило положительную оценку от представительства ЕС в Украине. По их убеждению, принятие Нацплана - положительный и важный шаг к гармонизации украинской политики и законодательства в области управления отходами с законодательством ЕС в этом секторе.
ForUm

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