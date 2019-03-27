Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве задержали майора полиции, старшего оперуполномоченного Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Харьковской области за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, полицейский за 5 тыс. долларов обещал содействие в решении вопроса о непривлечении харьковчанина к уголовной ответственности за разбой (ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины).

Следователи ГБР задержали майора полиции после получения неправомерной выгоды в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Задержание происходило при оперативном сопровождения Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Харьковской области и Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Процессуальное руководство уголовного производства осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона.

Решается вопрос о сообщение полицейскому о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом) и избрании меры пресечения.

В случае доказательства вины, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Также следователи теруправления ГБР проверяют информацию о причастности к этому преступлению других сотрудников ГУ Нацполиции в Харьковской области.