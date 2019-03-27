также в разделеОбщество
Число задержанных крымских татар возросло до 16 человек 14
На Одесчине в порту обнаружили 36 российских ракет для ЗРК «Печора» 13
НАБУ закрыло дело о возможном незаконном обогащении Князева 18
Австрийский журналист обжаловал в суде решение СБУ о запрете на въезд 35
В ходе обысков в Крыму задержаны 15 человек 39
НАБУ нагрянуло с обысками в Бердянский морской порт 33
Самолеты США провели разведку возле берегов оккупированного Крыма 33
Оккупанты проводят массовые обыски у крымских татар, есть задержанные 31
Дело Савченко-Рубана снова решили передать в другой суд 29
26 марта. Картина дня 45
Двое жителей Харькова поставляли боевикам газ из РФ 60
Суд продлил арест Вышинскому 13
ГПУ закрыла дело против владельцев «Гавриловских цыплят» 21
Подозреваемую в незаконном финансировании «Батькивщины» отпустили под обязательство 30
Зайцева обжаловала приговор 77
Денисова отправила Москальковой медицинские справки о состояния здоровья Гриба 24
Укрзализныця назначила 7 дополнительных поездов на пасхальные и майские праздники 27
В ГМС выдали украинский загранпаспорт «вору в законе» из РФ 89

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве задержали майора полиции, старшего оперуполномоченного Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Харьковской области за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, полицейский за 5 тыс. долларов обещал содействие в решении вопроса о непривлечении харьковчанина к уголовной ответственности за разбой (ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины).

Следователи ГБР задержали майора полиции после получения неправомерной выгоды в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Задержание происходило при оперативном сопровождения Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Харьковской области и Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Процессуальное руководство уголовного производства осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона.

Решается вопрос о сообщение полицейскому о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом) и избрании меры пресечения.

В случае доказательства вины, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Также следователи теруправления ГБР проверяют информацию о причастности к этому преступлению других сотрудников ГУ Нацполиции в Харьковской области.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
2720 грн.
11
Теги