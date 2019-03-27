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Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 3,803 млрд грн и 62,5 млн долл.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на данные министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 112, 161, 308, 469 и 728 дней со средневзвешенной доходностью 19,5%, 19%, 18,5%, 18,25% и 18% годовых, соответственно.

Средства в долларах привлечены на 84, 322 и 687 дней с доходностями 6,5%, 7,25% и 7,75% годовых соответственно.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 5,483 млрд грн.

Напомним, в феврале Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 2,362 млрд грн и 40,2 млн долл.
ForUm

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