также в разделеОбщество
Число задержанных крымских татар возросло до 16 человек 15
На Одесчине в порту обнаружили 36 российских ракет для ЗРК «Печора» 13
НАБУ закрыло дело о возможном незаконном обогащении Князева 21
Майора харьковской полиции поймали на взятке в $5 тысяч 12
Австрийский журналист обжаловал в суде решение СБУ о запрете на въезд 35
В ходе обысков в Крыму задержаны 15 человек 40
НАБУ нагрянуло с обысками в Бердянский морской порт 33
Оккупанты проводят массовые обыски у крымских татар, есть задержанные 31
Дело Савченко-Рубана снова решили передать в другой суд 29
26 марта. Картина дня 45
Двое жителей Харькова поставляли боевикам газ из РФ 61
Суд продлил арест Вышинскому 13
ГПУ закрыла дело против владельцев «Гавриловских цыплят» 21
Подозреваемую в незаконном финансировании «Батькивщины» отпустили под обязательство 30
Зайцева обжаловала приговор 77
Денисова отправила Москальковой медицинские справки о состояния здоровья Гриба 24
Укрзализныця назначила 7 дополнительных поездов на пасхальные и майские праздники 27
В ГМС выдали украинский загранпаспорт «вору в законе» из РФ 89

Вчера, 26 марта, ​​сразу два военных самолета Соединенных Штатов Америки осуществляли патрулирование вдоль побережья оккупированного Крымского полуострова, а также оккупированную часть Молдовы и пограничные со странами Балтии территории России. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Самолетом Beech MC-12W Liberty был осуществлен мониторинг вдоль границы с Молдовой, которую контролирует подконтрольная России «Приднестровская-Молдавская Республика».

Beech MC-12W Liberty начал свой полет с авиабазы ​​США в Констанце и в 15:30 завершил задание и начал возвращение в пункт базирования.

Самолет Beech MC-12W Liberty оснащен мощным радио-электронным оборудованием, также оптико-электронной системой на универсальной шарнирной подвеске L-3 Wescam MX-15Di (AN-AAQ-35), которая включает тепловизор третьего поколения с матричной решеткой InSb 640×480 диапазона MWIR.

Кроме того, он оснащен лазерным дальномером, лазерной подсветкой целей, телекамерой со специальным объективом и другое специальное оборудование, позволяющее осуществлять рекогносцировку местности.

У побережья оккупированного Россией Крымского полуострова летали сразу два самолета - самолет разведчик ВВС США Boeing RC-135V и противолодочный Boeing P-8A Poseidon ВМФ США.

Boeing RC-135V базируется на авиабазе Суда Бэй, расположенной на острове Крит. Откуда он вылетел и по прибытию в акваторию Черного моря в 7:35 совершил дозаправку в воздухе с самолета Boeing KC-135R ВВС США после чего начал патрулирование.

Boeing RC-135 - семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.

Около 9:30 в акваторию Черного моря вошел противолодочный самолет Военно-морского флота США Boeing P-8A Poseidon.

В ходе патрулирования он приближался к военно-морской базе российских оккупационных войск в Севастополе на расстояние в 37 км.

Boeing P-8A - патрульный противолодочный самолет, который предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования. Также он может осуществлять разведку и участвовать в противокорабельных и спасательных операциях.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Теги