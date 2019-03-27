Вчера, 26 марта, ​​сразу два военных самолета Соединенных Штатов Америки осуществляли патрулирование вдоль побережья оккупированного Крымского полуострова, а также оккупированную часть Молдовы и пограничные со странами Балтии территории России. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Самолетом Beech MC-12W Liberty был осуществлен мониторинг вдоль границы с Молдовой, которую контролирует подконтрольная России «Приднестровская-Молдавская Республика».

Beech MC-12W Liberty начал свой полет с авиабазы ​​США в Констанце и в 15:30 завершил задание и начал возвращение в пункт базирования.

Самолет Beech MC-12W Liberty оснащен мощным радио-электронным оборудованием, также оптико-электронной системой на универсальной шарнирной подвеске L-3 Wescam MX-15Di (AN-AAQ-35), которая включает тепловизор третьего поколения с матричной решеткой InSb 640×480 диапазона MWIR.

Кроме того, он оснащен лазерным дальномером, лазерной подсветкой целей, телекамерой со специальным объективом и другое специальное оборудование, позволяющее осуществлять рекогносцировку местности.

У побережья оккупированного Россией Крымского полуострова летали сразу два самолета - самолет разведчик ВВС США Boeing RC-135V и противолодочный Boeing P-8A Poseidon ВМФ США.

Boeing RC-135V базируется на авиабазе Суда Бэй, расположенной на острове Крит. Откуда он вылетел и по прибытию в акваторию Черного моря в 7:35 совершил дозаправку в воздухе с самолета Boeing KC-135R ВВС США после чего начал патрулирование.

Boeing RC-135 - семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.

Около 9:30 в акваторию Черного моря вошел противолодочный самолет Военно-морского флота США Boeing P-8A Poseidon.

В ходе патрулирования он приближался к военно-морской базе российских оккупационных войск в Севастополе на расстояние в 37 км.

Boeing P-8A - патрульный противолодочный самолет, который предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования. Также он может осуществлять разведку и участвовать в противокорабельных и спасательных операциях.