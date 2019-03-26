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Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский боится участвовать в дебатах и на прямых эфирах, так как без подсказок не может связать и двух слов. Об этом написала журналистка Espreso.TV Татьяна Шустрова в своем Facebook.

«Вот даже не знаю, что меня больше разочаровало во Владимире Зеленском: его неумение говорить без суфлера и непонимание базовых принципов функционирования государства, или его ярко проявившаяся на фоне всех этих безрадостных характеристик трусость. Ведь после нескольких позорных провалов с ФОПами и зарплатами в 4 тыс. долларов теперь кандидат вообще боится говорить», – отметила Шустрова.

Она напомнила, что менее чем за неделю он несколько раз в последний момент отменял участие в прямых эфирах.

«А как иначе объяснить его отказы от эфиров и часто – в последний момент? Никто из соперников и журналистов не может дождаться Зеленского и на дебатах. В прошлый четверг он проигнорировал прямой эфир даже своего любимого канала «1+1». Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина для этогй эпохальной встречи даже из отпуска вышла, а Зеленский не пришел. Поэтому вполне обоснованно Кошкина назвала его трусом. Дальше больше. Зеленский дает домашнее интервью журналистам ICTV - заранее записанное и тщательно смонтированное, в эфир оно выходит с титром «предвыборная агитация». Но уже через день отказывается прийти в студию того же телеканала на прямой эфир к Оксане Соколовой», – написала журналистка.

По ее словам, при этом Зеленский серьезно подставляет журналистов, сообщив об отказе за считанные минуты до начала программы.

«Так что неудивительно, что и призыв Анатолия Гриценко прийти со своей «пятеркой» к нему на дебаты Владимир Зеленский оставил без внимания. Как метко заметил по этому поводу сам Гриценко, под видом «нового лица» нам банально подсовывают кота в мешке. Причем, очень пугливого кота», – констатировала Шустрова.
ForUm

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