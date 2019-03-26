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В воскресенье, 24 марта, воспитанники и учителя Бердичевской специальной  общеобразовательной школы-интерната встретили чудотворную икону святого апостола Андрея Первозванного с частицей его святых мощей.

Фото: УПЦ

Как сообщает пресс-служба Житомирской епархии УПЦ, святыня будет находиться в храмах Бердичевского благочиния более трех недель. 

Икона уже посетила церковь в честь иконы Божией Матери «Целительница» на территории городской больницы. По инициативе настоятеля, протоиерея Романа Бойкова, во второе воскресенье Великого поста чудотворный образ привезли в бердичевский интернат.

Священники совершили молебен перед иконой святого апостола Андрея Первозванного. 

Сестра Виктория, послушница Свято-Иоанно-Богословского женского монастыря Запорожской епархии подарила коллективу школы-интерната иконы и передал ученикам сладости. 
ForUm

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