В воскресенье, 24 марта, воспитанники и учителя Бердичевской специальной общеобразовательной школы-интерната встретили чудотворную икону святого апостола Андрея Первозванного с частицей его святых мощей.
Фото: УПЦ
Как сообщает пресс-служба Житомирской епархии УПЦ, святыня будет находиться в храмах Бердичевского благочиния более трех недель.
Икона уже посетила церковь в честь иконы Божией Матери «Целительница» на территории городской больницы. По инициативе настоятеля, протоиерея Романа Бойкова, во второе воскресенье Великого поста чудотворный образ привезли в бердичевский интернат.
Священники совершили молебен перед иконой святого апостола Андрея Первозванного.
Сестра Виктория, послушница Свято-Иоанно-Богословского женского монастыря Запорожской епархии подарила коллективу школы-интерната иконы и передал ученикам сладости.
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