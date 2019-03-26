Пардубицкий краевой суд во вторник занялся рассмотрением дела чешского военнослужащего Эрика Эшту, против которого выдвинуты обвинения в терроризме из-за его участия в боях на востоке Украины в рядах «ДНР». Об этом сообщает Radio Praha.

Эшту в зале суда заявил, что в путешествие в Украину он отправился в познавательных целях, чтобы посмотреть места, откуда родом его супруга, а в форме боевиков и с оружием в руках он фотографировался на память.

По заключению следствия, Эшту в Украине служил в «республиканской гвардии ДНР». Он патрулировал окопы, чистил оружие, грузил материал, сторожил въезд на рынок, где проживали боевики, а также обстреливал противников «ДНР», поставив тем самым под угрозу жизнь граждан Украины.

Преступное деяние Эшту совершил в 2015 году, за месяц до того, как поступил в армию Чехии.