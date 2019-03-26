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Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил решение Кабинета Министров Украины о предоставлении льгот в наличной форме по оплате проезда в коммунальном транспорте исключительно на 30 поездок, сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что суд принял решение по делу по иску к Кабмину о признании незаконными и недействительными отдельных пунктов Порядка предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутках, утвержденного постановлением правительства от 14 марта 2018 № 197.  

В частности, истец оспаривал пункты, которыми определялось, что размер ежемесячной наличной выплаты утверждается областными, Киевской городской администрациями и определяется путем умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте в области (Киеве) на 30 поездок. А средняя стоимость проезда в городском коммунальном транспорте в области определялась состоянию на 1 января календарного года как средняя величина установленной органами местного самоуправления стоимости одной поездки в городском коммунальном транспорте всех коммунальных предприятий области.

В качестве основания иска истец ссылался на то, что оспариваемые пункты ограничивают его право на льготный проезд транспортом именно 30-ю бесплатными поездками на среднюю стоимость одной поездки в размере средней по области.

Суд, рассмотрев дело в порядке письменного производства, признал противоправными и недействительными части первую и вторую пункта 4 Порядка предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах, утвержденные соответствующим постановлением Кабмина.

Решение вступает в законную силу в соответствии со ст. 255 Кодекса административного судопроизводства Украины и может быть обжаловано в Шестом апелляционном административном суде в порядке и в сроки, установленные статьями 295 - 297 Кодекса административного судопроизводства Украины.
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