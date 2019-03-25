Главы Оболонского районного суда Киева, Сумского окружного административного суда и Чугуевского городского суда Харьковской области сообщили о поступлении сообщений с угрозами на официальные электронные адреса судов с адреса [email protected]

Об этом сообщается на сайте Судебной власти Украины.

В частности, председатель Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко и председатель Сумского окружного административного суда Николай Шаповал сообщили, что 18 марта на официальные электронные адреса судов поступило сообщение от отправителя [email protected], которое содержит высказывания: «Всем судьям Украины смерть», «Герои не умирают - умирают враги», «Слава нации! Смерть врагам!», а также предупреждение «Мы идем к тебе».

В тот же день сообщение по электронной почте [email protected] поступило на электронный адрес Чугуевского городского суда. В сообщении, в частности, также говорится: «Всем судьям Украины смерть», «Мы идем к тебе», «Жди сволочь».

Председатель суда Зиновий Гуменный связывает такие события с тем, что 19-20 марта в суде рассматривалось ходатайство об избрании меры пресечения четверым подозреваемым по факту убийства военнослужащего.

Девятко, Шаповал и Гуменный считают указанные действия проявлением давления и вмешательства в их профессиональную деятельность с применением угроз жизни и здоровью и сообщили об этом в Высший совет правосудия и генпрокурору.

Отметим, что представители организации «C14 news» на странице в Facebook заявили, что рассылка была осуществлена ​​от имени С14 «в десятки судов и прокуратур Украины», и указали: «Не желаем смерти прокурорам и судьям, потому что мы не анархисты. Смерть всех чиновников – развалит остатки государства. Это популистский бред уровня Нади Савченко. Это не выход из кризиса».

В соответствии со статьей 73 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» указанные сообщения внесены в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия. Высшим советом правосудия будет проведена проверка изложенных судьями фактов и принято соответствующее решение.