Украинец Павел Гриб, приговоренный на прошлой неделе в РФ к шести годам заключения за подстрекательство к теракту, будет помещен в отдельную камеру СИЗО на фоне голодовки. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис, пишет Интерфакс.

«Гриб в понедельник написал официальное заявление о голодовке, теперь он будет осмотрен врачом и переведен в отдельную камеру. Члены ОНК предупредили его, что в связи с голодовкой он не сможет принимать прописанные ему препараты от гастрита, и это может негативно отразится на здоровье осужденного», - сказал Петрашис.

Как сообщал ForUm, 22 марта Гриб после оглашения обвинительного приговора в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону объявил голодовку. Он объяснил решение о голодовке отсутствием медицинской помощи и недопуска к нему украинских врачей.