Есть святые, которых объединяет общая черта - их жизнерадостность, это редкий и бесценный дар. Об этом рассказал Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Фото: митрополит Антоний

Он также напомнил православным, как достичь радости, сообщается на портале «Православная жизнь».

«Некоторые верующие недооценивают силу отдельных духовных состояний. Многие об этой силе даже и не догадываются. Например, о силе радости. Об этом явлении говорили многие святые, жившие в разные времена и эпохи. Каждый из них своим неповторимым путем постигал указанную духовную высоту.

Истинная радость достигается только подлинной жизнью во Христе. Человек духовно крепнет под благодатным воздействием, сначала коротких мгновений совершенной радости, а со временем и более продолжительных. Все трудности и испытания блекнут перед чудодейственной силой этой добродетели.

Духовная радость настолько проникала в них, что их никогда не видели печальным или унывающим, и это радостное настроение духа они стремились донести и до других. Таким был преподобный Серафим Саровский», - рассказал митрополит Антоний.

Он рассказал, что, как учили святые, нужно делать, чтобы обрести радость.

«Безусловно, никакие добродетели, никакие ступени духовных состояний, в том числе и жизнерадостность, не достигаются без смирения. И преподобный Серафим постоянно помнил о своих грехах (несовершенстве) и сердечно сокрушался об этом. "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного", была его непрестанная молитва, возносимая им Богу.

Преподобный Антоний Великий решительно говорил, что если в человеке не будет крайнего смирения, смирения всем сердцем, всею душою и телом, то он Царства Божия не наследит. Потому что только глубокое смирение может побороть в человеке зло, заключающееся в гордыне, эгоизме и самоутверждении. А где есть зло, там не может быть радости», - сказал управляющий делами УПЦ.

Владыка Антоний также отметил, при каких условиях бесы не могут навредить человеку.

«Радость духовная проистекает от чистоты духовной. И тому, кто постоянно наполняется радостью из Источника Жизни, бесы не могут причинить никакого вреда. Именно по этой причине одной из главных задач врагов рода человеческого есть желание помешать нашей духовной радости, так как в ней кроется защита от бесовских козней.

Истинная радость произрастает из наших духовных подвигов: искренней молитвы, чистоты помыслов, сердечного покаяния, стремления к Богопознанию, жизни по евангельским заповедям.

Преподобный Серафим Саровский не только сам ревновал о духовной радости, но и любил видеть ее в своих ближних, братьях. Святой считал, что как все грехи являются заразными, так и личные добродетели способны вдохновлять, заряжать других людей. Ведь когда кто-то впадает в искушение или уныние, ему так важно увидеть радость на лицах друзей, близких – и уныние проходит.

Святой старец всех встречал возгласом «Радость моя! Христос воскресе!». И рядом с батюшкой оттаивали и утешались сердца, зарождалась вера во Христа, приходило осознание своих грехов», - отметил он.

Владыка Антоний рассказал, почему нельзя жаловаться людям.

«Это прекрасный пример для всех нас. Мы постоянно жалуемся, чем-то вечно недовольны, и нам даже не приходит в голову, что мы не должны перед всеми выказывать свою печаль и дурное настроение, что свою грусть мы должны открывать только Богу. А перед ближними всегда должно иметь радостный вид, не смущать их огорченным и печальным лицом из уважения, любви и смирения.

И тогда Господь по милосердию Своему простит и пошлет радость смирившейся душе. Радости мы справедливо лишаемся за свои грехи, за непослушание. Унылый вид, кроме всего прочего, ещё часто указывает на леность, апатию, безразличие и нерасположение к добрым делам.

Безусловно, радость духовная не исключает серьезности и ответственности: они дополняют друг друга и вместе служат надежным щитом против стрел дьявола. Нет ничего невозможного для любящих Бога, крепкая любовь стирает любые границы, двигает горы и делает человека непобедимым», - заключил он.