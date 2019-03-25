В целях защиты семейных ценностей начала работу служба психологической помощи Запорожской епархии Украинской Православной Церкви.
Служба создана по благословению митрополита Луки, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.
Психологическая служба оказывает помощь жертвам деструктивных культов, консультирует при кризисных ситуациях (горе, утрата, развод, насилие), предоставляет семейные психологические консультации.
По всем вопросам обращаться телефону (098) 044 81 42.
Фото: Запорожская епархия УПЦ
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