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В Чернигове завершили реставрацию Елецкой иконы Богородицы, которая является уникальным образцом украинской иконописи конца XVII века. Восстановление старинного образа, пострадавшего во время ограбления Петропавловского храма в феврале 2017 года, проходило в Елецком Свято-Успенском женском монастыре.

Фото: Укринформ

Директор Черниговского исторического музея имени В. Тарновского Сергей Лаевский рассказал, что после последнего осмотра иконы художником-реставратором Лусине Михайловской, которая убедилась, что лак принялся и блестит, реставрация пошла по церковному канону, сообщает «Укринформ».

«Священники приняли святыню, осторожно вынесли, установили в киот за стеклянные дверцы, после чего отслужили молебен», – сообщил он.

Лаевский напомнил, что старинный образ пострадал во время ограбления Петропавловской церкви в 2017 году: тогда воры взломали замок, открыли киот и похитили золотые и серебрянные украшения, оставленные прихожанами возле святыни. После соответствующих исследований специалисты-реставраторы пришли к выводу, что икона требует немедленного профессионального восстановления

«Как оказалось, мы очень вовремя среагировали, потому что еще немного - и изображение могло просто "сползти". Икона уже "еле дышала"», – отметил директор музея.

Реставрацию было предложено провести в Киеве, в Национальном реставрационном центре, но против этого активно выступили верующие, которые заявили, что из Чернигова вывозить икону нельзя, так как она является оберегом города. В результате восстановление чудотворного образа осуществлялось на территории Елецкого монастыря.

«Реставраторы много времени потратили, чтобы снять, укрепить, вернуть на место и максимально приблизить изображение и отделку к первоначальному виду. Многое из того, что мы сейчас увидим, раньше видно не было», – подчеркнул Лаевский.

Явление древней чудотворной Елецкой иконы Божией Матери произошло 6 февраля 1060 года. Это произошло в период княжения в Чернигове внука князя Владимира – Святослава Ярославича, который и заложил на месте явления иконы монастырь.
ForUm

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