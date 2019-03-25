Сегодня, 25 марта, около 05:20 по Киеву (и местному времени) в жилой дом в израильском поселении Мишмерет около Тель-Авива попала ракета, выпущенная с территории сектора Газа. Об этом со ссылкой на спасателей пишет издание The Jerusalem Post, передает LIGA.net.

По данным медиков, ранения получили по меньшей мере шесть человек: четверо взрослых и двое детей. Погибших нет.

Как заявили в МИД Израиля, ракету запустили палестинские террористы. Премьер страны Биньямин Нетаньяху прервал визит в США и срочно вернулся на родину, пообещав «расплату» за ракетный удар.

«Железный купол» - система ПРО Израиля для защиты от неуправляемых ракет малой дальности полета.

В Палестине пока не делали никаких заявлений.