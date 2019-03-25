также в разделеМир
ЕС завершил подготовку к Brexit без соглашения 14
Число жертв взрыва на китайском химзаводе увеличилось до 78 человек 10
В Калифорнии в результате стрельбы погиб 1 человек, еще 5 – ранены 17
Трамп о расследовании Мюллера: Полное и абсолютное оправдание 59
В Японии диверсанты устроили взрыв на военной базе США 316
Румыния и Гондурас признали Иерусалим столицей Израиля 17
В Венесуэле заявили, что военные РФ прибыли в Каракас на переговоры 57
Мюллер не нашел доказательств сговора между Москвой и Трампом 33
Почти 2 тысячи «желтых жилетов» были осуждены с начала протестов 11
В Финляндии напали на министра иностранных дел 32
Спасательные работы на лайнере Viking Sky завершились 41
В Индонезии произошло мощное землетрясение 53
Циклон в Африке: число жертв достигло 761 человек 38
Мадуро заявил, что Гуайдо и США намерены его убить 35
В Казахстане новые назначения 55
Французский посол уволен из-за домогательств 66
Эвакуация людей с лайнера в Норвегии (Видео) 369
Армия Израиля нанесла удары по постам ХАМАС 21

Сегодня, 25 марта, около 05:20 по Киеву (и местному времени) в жилой дом в израильском поселении Мишмерет около Тель-Авива попала ракета, выпущенная с территории сектора Газа. Об этом со ссылкой на спасателей пишет издание The Jerusalem Post, передает LIGA.net.

По данным медиков, ранения получили по меньшей мере шесть человек: четверо взрослых и двое детей. Погибших нет.

Как заявили в МИД Израиля, ракету запустили палестинские террористы. Премьер страны Биньямин Нетаньяху прервал визит в США и срочно вернулся на родину, пообещав «расплату» за ракетный удар.

«Железный купол» - система ПРО Израиля для защиты от неуправляемых ракет малой дальности полета.

В Палестине пока не делали никаких заявлений.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги