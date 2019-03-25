Сегодня, 25 марта, около 05:20 по Киеву (и местному времени) в жилой дом в израильском поселении Мишмерет около Тель-Авива попала ракета, выпущенная с территории сектора Газа. Об этом со ссылкой на спасателей пишет издание The Jerusalem Post, передает LIGA.net.
По данным медиков, ранения получили по меньшей мере шесть человек: четверо взрослых и двое детей. Погибших нет.
Как заявили в МИД Израиля, ракету запустили палестинские террористы. Премьер страны Биньямин Нетаньяху прервал визит в США и срочно вернулся на родину, пообещав «расплату» за ракетный удар.
«Железный купол» - система ПРО Израиля для защиты от неуправляемых ракет малой дальности полета.
В Палестине пока не делали никаких заявлений.
מושב משמרת בעין רחפן חדשות 13. מפעיל רחפן: אופיר רותם. pic.twitter.com/ylX78QQWW6— Or Heller אור הלר (@OrHeller) 25 марта 2019 г.
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