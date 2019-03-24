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Абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик стал лучшим спортсменом прошлого года в Украине. Уроженец Симферополя стал лауреатом 23 программы «Человек года-2018».

За звание лучшего спортсмена года с боксером боролись обладательница титула чемпиона мира по дзюдо Дарья Белодед и первый в украинской истории зимний олимпийский чемпион среди мужчин Александр Абраменко.

Отметим, что в 2018 году Усик стал абсолютным чемпионом мира, победил в Всемирной боксерской суперсерии, а еще единожды удачно защитил все свои пояса.

Ранее Усик стал лучшим боксером года по версии BWAA.

К слову, WBA обязала Усика провести бой с россиянином.
ForUm

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