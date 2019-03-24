Количество погибших в результате авиаудара по зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб возросло до 15.

Об этом сообщает Anadolu.

«По данным источников в Управлении гражданской обороны Сирии («Белые каски»), накануне вечером самолеты ВКС России нанесли удары по району Хан-Шейхун и населенным пунктам Фуа и Кефрайя на севере Идлиба», - говорится в сообщении.

В результате бомбардировки ранения получили 28 мирных жителей, которые были доставлены в больницу.

Вооруженная сирийская оппозиция сообщила, что удар нанесли пять самолетов ВКС России, взлетевших с авиабазы Хмеймим.

В зоне деэскалации в Идлибе с начала года погибло по меньшей мере 166 сирийцев, более 470 пострадали.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.

Напомним, в Пентагоне заявили о полном разгроме ИГИЛ в Сирии.