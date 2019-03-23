Вооруженная коалиция демократических сил Сирии, которой оказывают поддержку США, заявила о полном освобождении от боевиков ИГИЛ населенного пункта Эль-Багуз на востоке Сирии. Об этом в субботу, 23 марта, сообщает агентство Reuters.

Как известно, Эль-Багуз оставался последним оплотом ИГИЛ в Сирии.

«Эль-Багуз был освобожден. Военная победа над «Даиш» (арабское наименование ИГ) достигнута», - цитирует агентство главу информационной службы коалиции Мустафу Бали.

анее Трамп заявлял, что США не планируют начинать военную операцию в Сирии, несмотря на предпринятый 7 апреля ракетный удар по авиабазе Шайрат в провинции Хомс.