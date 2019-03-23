также в разделеМир
НАТО построит в Польше склад для хранения военной техники США 12
В Казахстане переименовали Астану в Нур-Султан 14
Меркель и Трамп обсудили украинский вопрос 22
Макрон исключил разгон протестов в Париже с помощью армии 15
США вводят новые санкции против Ирана 9
В Южной Америке 8 стран создали политический блок 31
Трамп решил отменить новые санкции против КНДР 21
На Эвересте из-за таяния ледников находят все больше тел альпинистов 43
В Гане в результате столкновения двух автобусов погибли 60 человек 36
Взрыв на химзаводе в Китае унес жизни 47 человек, 640 ранены 37
Евросоюз не признает Голанские высоты частью Израиля 27
Евросоюз готов отложить Brexit, но с условием 54
Белый дом отказался раскрыть Конгрессу суть разговора Трампа с Путиным 20
Трамп: США должны признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами 39
МИД Чехии вызвало посла РФ из-за скандала с арендой квартир 27
В Кремле прокомментировали статью о сохранении власти у Путина 137
Польша объяснила отказ приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой 138
В Казахстане – массовые протесты против переименования столицы 190

Вооруженная коалиция демократических сил Сирии, которой оказывают поддержку США, заявила о полном освобождении от боевиков ИГИЛ населенного пункта Эль-Багуз на востоке Сирии. Об этом в субботу, 23 марта, сообщает агентство Reuters.

Как известно, Эль-Багуз оставался последним оплотом ИГИЛ в Сирии.

«Эль-Багуз был освобожден. Военная победа над «Даиш» (арабское наименование ИГ) достигнута», - цитирует агентство главу информационной службы коалиции Мустафу Бали.

анее Трамп заявлял, что США не планируют начинать военную операцию в Сирии, несмотря на предпринятый 7 апреля ракетный удар по авиабазе Шайрат в провинции Хомс.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2299 грн.
15
Теги