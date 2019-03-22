Министерство иностранных дел Украины плодотворно сотрудничает с послом США в Украине Мари Йованович и благодарно американскому дипломату и ее команде за вклад в развитие стратегического партнерства между нашими государствами. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, сообщает Укринформ.

«Павел Климкин поддерживает хорошие отношения с послом США. Мы также высоко ценим личную роль посла Мари Йованович и ее команды в развитии стратегического партнерства между нашими государствами», - отметила Зеленко.

Она проинформировала, что вопрос заявлений генпрокурора Юрия Луценко относительно посла США в Украине поднимался во время вчерашней встречи Павла Климкина с делегацией американских сенаторов и конгрессменов и сегодня во время интервью западным СМИ.

«Министр иностранных дел Украины четко отметил, что США являются стратегическим союзником и другом. Он подчеркнул, что мы благодарны за стабильную поддержку Соединенных Штатов в противодействии российской агрессии, усилении санкционного давления на РФ, содействии в проведении реформ в Украине и достижении европейских и евроатлантических стандартов», - акцентировала пресс-секретарь МИД.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко в интервью Hill.TV заявил, что во время первой встречи после назначения на эту должность с послом США Мари Йованович передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование.

В посольстве СЩА в Украине заявили, что высказывания Луценко о передаче ему Йованович списка »неприкасаемых» для правосудия лиц не соответствуют действительности.