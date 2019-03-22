В ближайшее время должно состояться судебное заседание, на котором будут избирать меру пресечения для клирика Ровенской епархии Украинской Православной Церкви протоиерея Виктора Земляного. Соответствующее ходатайство было подано сегодня, 22 марта, в суд следователями Службы безопасности Украины.

Фото: Юридический отдел УПЦ

Как сообщает Синодальный юридический отдел УПЦ, буквально вчера во время встречи Президента Петра Порошенко с представителями Всеукраинского Совета Церквей, Митрополит Онуфрий обратил внимание, что на фоне нарушения прав верующих и захвата храмов, священники УПЦ подвергаются уголовному преследованию, в частности вспомнил об отце Викторе Земляном, которому вручили уведомление о подозрении.

В свою очередь Президент отметил: «Я, как Президент, как гарант конституционных прав, буду делать все возможное для того, чтобы защитить религиозную свободу в Украине», и добавил, что «насилие никогда не может быть методом решения проблем».

И уже на следующий день, священника Украинской Православной Церкви вызывают в суд для избрания меры пресечения.

В епархии просят поддержки и молитв об отце Викторе и надеются, что гарант конституционных прав сделает все возможное для того, чтобы на деле показать, что защищает религиозную свободу граждан Украины.

15 марта СБУ провела допрос главы отдела по вопросам урегулирования межконфессиональных конфликтов при Ровенской епархии УПЦ протоиерея Виктора Земляного, в результате которого ему вручили уведомление о подозрении по ч.1 ст. 161 и ч.1. ст. 300 Уголовного кодекса Украины.