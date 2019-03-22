В день памяти сорока Севастийских мучеников и основательницы Свято-Введенского монастыря Киева преподобной Димитры Киевской, 22 марта, в Свято-Введенском монастыре была совершена Божественная литургия.
Фото: митрополит Антоний
Богослужение возглавил Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний. Ему сослужили представители епископата, а также братия обители и гости в священном сане, сообщает пресс-служба Киевской духовной академии.
За Литургией были вознесены молитвы за единство Православной Церкви и мир в Украине.
По окончании Литургии был отслужен молебен перед мощами преподобной Димитры Киевской, святые мощи которого покоятся в обители.
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