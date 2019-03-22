На Тернопольщине рецидивист, убегая от преследования, провез полицейского на багажнике авто почти 3 км.

Как сообщает пресс-служба облполиции, жителю Николаевщины, 1983 года, инкриминируют кражи, мошенничества, а также покушение на жизнь сотрудника полиции.

Информацию о подозреваемом получили все отделы и отделения полиции Тернопольщины. Находилось в розыске и авто, на котором, вероятно, ездит злоумышленник.

Оперативники получили информацию, что подобный автомобиль находится в Черткове. Чтобы проверить информацию, по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Когда правоохранители попросили водителя предъявить документы на транспорт, неизвестный резко тронулся с места.

Однако избежать задержания мужчине не удалось. Менее чем через 12 часов оперативники криминальной полиции Черткова вышли на след беглеца. Его уже неоднократно привлекали к ответственности за совершение имущественных преступлений, мошенничеств и грабежей. Жертвами подозреваемого были в основном жители Николаевской области. Однако в последнее время он обокрал несколько квартир на территории Тернопольщины.

Мужчину задержали в соответствии со статьей 208 УПК. Давать какие-либо показания он отказывается. Ему уже объявили подозрение по статье 345 часть 2 УК - угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, поскольку полицейский получил телесные повреждения. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Правоохранители предлагать содержания под стражей.