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21 марта противник семь раз нарушил режим прекращения огня, при этом четыре раза применил запрещенное вооружение, потратив 40 мин калибров 120 и 82 мм. Об этом говорится в суточной сводке штаба ООС.

Также российско-оккупационные войска обстреливали позиции ВСУ из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг дважды обстрелял военных из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия - в районе населенного пункта Широкино; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Авдеевки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» оккупанты совершили пять обстрелов позиций ВСУ:

из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе Хутора Вольного;

из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка Золотое-4;

с автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Пивденное;

из минометов 120-го и 82-го калибров - в районе села Крымское;

из стрелкового оружия - вблизи Станицы Луганской.

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения.

На все обстрелы противника Объединенные силы дали адекватный ответ, уничтожив при этом трех и ранив шестерых оккупантов.

Также огнем с противотанкового ракетного комплекса уничтожен военный автомобиль противника.

С начала текущих суток противник обстрелял опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» в районе населенного пункта Золотое-1 из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела один военнослужащий получил ранения.

 
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