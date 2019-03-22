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Украинские туристы с 14 апреля смогут ездить в Таиланд без виз, сообщает Департамент консульской службы МИД.

Для поездки необходимо иметь заграничный паспорт (биометрический или небиометрический), срок безвизового пребывания – до 30 дней.

Для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении.

В департаменте напомнили путешествующим о необходимости соблюдения законодательства иностранного государства во время пребывания на его территории.

Также напоминается, что граждане Украины при поездках за границу должны быть застрахованы.
ForUm

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