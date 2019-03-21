Украинская Православная Церковь проводит мониторинг и фиксацию нарушений прав духовенства, мирян и учреждений Украинской Православной Церкви. Об этом сообщается в информационном письме канцелярии Киевской митрополии УПЦ.

Фото: infocenter-odessa.com

Его текст опубликован на сайте Юридического отдела УПЦ.

«Согласно решению Священного Синода от 17 декабря 2018 года, в случае нарушения прав епископата, духовенства, мирян и учреждений Украинской Православной Церкви (препятствование осуществлению богослужений, захват храмов, совершение провокаций и давления, угроз и т.п.) необходимо немедленно сообщать в Юридический отдел Украинской Православной церкви по телефону: (097) 537 55 96», - говорится в документе.

Ранее Блаженнейший Митрополит Онуфрий благословил священнослужителей УПЦ, в случае давления со стороны власти, сразу обращайтесь в Юридический отдел за правовой помощью.