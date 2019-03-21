Традиционное великопостное «молодежное» чтение Псалтири в Виннице в этом году возглавил архиепископ Винницкий и Барский Варсонофий.

Фото: УПЦ

20 марта 2019 года местом общей молитвы приходской молодежи Винницы стал школьный Николаевский храм Крестовоздвиженского прихода, сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.

Молодые люди собрались в церкви, чтобы прочитать кафизмы и приобщиться к духовной жизни.

«В течение нескольких лет в Виннице существует добрая традиция: члены винницких молодежек регулярно собираются в одном из храмов города и вместе читают Псалтырь. На этот раз к участникам чтения Псалтири присоединился архиепископ Винницкий и Барский Варсонофий, который благословил молодых людей и помолился вместе с ними», – пишут в епархии.

«Молодежное» чтение Псалтири в период Великого поста прохоит в Виннице ежегодно.Каждый из верующих читает по одной кафизме.