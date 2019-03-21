также в разделеРелигия
В УПЦ рассказали, куда звонить при захвате храма и нарушении прав верующих 2
В Америке иподиакон исцелился от слепоты – рассказ о чуде 8
Митрополит Антоний напомнил православным, в чем заключается миссия Церкви 8
Православные Ровенщины почтили чудотворную икону Божией Матери «Споручница грешных» 8
На Ровенщине священники УПЦ отпели погибшего бойца 24-й бригады 22
Патриарх Кирилл: Семьи священников должны быть в центре внимания правящих архиереев 19
В рамках акции милосердия Сумской епархии УПЦ проведут благотворительные ярмарки и концерт 11
Запорожский митрополит УПЦ объяснил, в чем разница между религиозной и территориальной общиной 94
Митрополит Антоний рассказал, как научиться смирению и прощать обиды 15
Игуменья Серафима (Шевчик) – о крестном ходе в Одессе: Наша вера – главная святыня 25
Конституционный суд отказался оценивать закон о переходе религиозных общин 32
В РПЦ считают, что события в Украине стали логическим завершением папских притязаний Константинополя 35
В УПЦ выпустили кроссворды на православную тематику 18
В Винницкой области православные почтили чудотворную Браилово-Ченстоховскую икону Богородицы 19
Наблюдателям ОБСЕ сообщили о притеснениях прав верующих УПЦ на Черниговщине 22
Патриарх Кирилл: Раскол в Украине пробуждает интерес к Православию 28
Митрополит Онуфрий встретился с Главой Миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами 21
Иерарх УПЦ: Как бы жестоко нас не преследовали, мы всегда будем торжествовать 21

Традиционное великопостное «молодежное» чтение Псалтири в Виннице в этом году возглавил архиепископ Винницкий и Барский Варсонофий.

Фото: УПЦ

20 марта 2019 года местом общей молитвы приходской молодежи Винницы стал школьный Николаевский храм Крестовоздвиженского прихода, сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.

Молодые люди собрались в церкви, чтобы прочитать кафизмы и приобщиться к духовной жизни.

«В течение нескольких лет в Виннице существует добрая традиция: члены винницких молодежек регулярно собираются в одном из храмов города и вместе читают Псалтырь. На этот раз к участникам чтения Псалтири присоединился архиепископ Винницкий и Барский Варсонофий, который благословил молодых людей и помолился вместе с ними», – пишут в епархии.

«Молодежное» чтение Псалтири в период Великого поста прохоит в Виннице ежегодно.Каждый из верующих читает по одной кафизме.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги