также в разделеМир
В Кремле прокомментировали статью о сохранении власти у Путина 95
Польша объяснила отказ приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой 96
В Казахстане – массовые протесты против переименования столицы 138
«Особый разговор»: Назарбаев звонил Путину перед отставкой 29
Bloomberg: Путину хотят сохранить власть и после нынешнего срока 32
Туск назвал условие отсрочки Brexit 35
Ученые: Люди не становятся взрослыми до 30 лет 56
Гаагский трибунал ужесточил приговор Караджичу до пожизненного заключения 40
Мэй попросила ЕС перенести Brexit 53
Госдума взялась считать «долг» Украины за Крым 54
Астану переименовали в Нурсултан 77
Дочь Назарбаева стала спикером сената Казахстана 42
И.о. президента Казахстана предложил переименовать столицу в Нурсултан 33
Франция выдала ордера на арест экс-руководителей федерации легкой атлетики РФ 55
СМИ: Экс-адвокат Трампа получал деньги от фирмы российского олигарха 21
В ОБСЕ раскритиковали законы о фейковых новостях в РФ 21
Новый президент Казахстана вступил в должность 137
Премьер Новой Зеландии поклялась не называть имя напавшего на мечети 43

Министерство иностранных дел Чехии 21 марта вызвало посла России Александра Змеевского.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Denik.cz.

Дипломат идет на ковер к заместителю главы ведомства Мартина Смолки, который отвечает за юридические и консульские вопросы и уже третью неделю занимается событиями, связанными с арендой россиянами квартир в Праге, говорится в сообщении.

В начале месяца чешские СМИ сообщили, что российское посольство в Праге получает прибыль от сдачи в аренду почти двух сотен квартир в районе Прагa 6, предназначенных для российских дипломатов. Квартиры в четырех домах принадлежат чешскому государству и предоставлены российскому посольству для ее дипломатов на неопределенный период времени еще до падения коммунизма в 1989 году, подтвердили в МИД Чехии.

Согласно публикациям, это элитное жилье сдается в субаренду без подписания контракта, к тому же наниматели расплачиваются наличными с весьма неоднозначным представителем российского предприятия «Госзагрансобственность» Александром Терентьевым. Терентьев имеет дипломатическую неприкосновенность.

«Министерство иностранных дел обеспокоено поведением дипломата Терентьева и странной арендой квартир», - говорится в материале со ссылкой на два источника.

Накануне МИД РФ вызвал посла Чехии по этому поводу.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1499 грн.
9
Теги