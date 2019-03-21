Министерство иностранных дел Чехии 21 марта вызвало посла России Александра Змеевского.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Denik.cz.

Дипломат идет на ковер к заместителю главы ведомства Мартина Смолки, который отвечает за юридические и консульские вопросы и уже третью неделю занимается событиями, связанными с арендой россиянами квартир в Праге, говорится в сообщении.

В начале месяца чешские СМИ сообщили, что российское посольство в Праге получает прибыль от сдачи в аренду почти двух сотен квартир в районе Прагa 6, предназначенных для российских дипломатов. Квартиры в четырех домах принадлежат чешскому государству и предоставлены российскому посольству для ее дипломатов на неопределенный период времени еще до падения коммунизма в 1989 году, подтвердили в МИД Чехии.

Согласно публикациям, это элитное жилье сдается в субаренду без подписания контракта, к тому же наниматели расплачиваются наличными с весьма неоднозначным представителем российского предприятия «Госзагрансобственность» Александром Терентьевым. Терентьев имеет дипломатическую неприкосновенность.

«Министерство иностранных дел обеспокоено поведением дипломата Терентьева и странной арендой квартир», - говорится в материале со ссылкой на два источника.

Накануне МИД РФ вызвал посла Чехии по этому поводу.