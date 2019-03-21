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Европейские коллеги готовы предоставить Украины второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро. Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр финансов Оксана Маркарова по итогам мини-саммита Украина-ЕС, состоявшегося 20 марта в Брюсселе.

«Европейские коллеги высоко оценили прогресс по выполнению программы, необходимой для второго транша макрофинансовой помощи, а также подтвердили готовность оказывать инвестиционную и кредитную поддержку проектов Приазовья», – написала она.

«Как мы и говорили, выборы не на секунду не останавливают ежедневную работу всей команды», – подчеркнула министр.

Как сообщал ForUm, 11 декабря 2018 года ЕС направил Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро. Как сообщило Министерство финансов Украины, средства пойдут в государственный бюджет и будут использованы, в частности, обеспечение внедрения структурных реформ.
ForUm

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