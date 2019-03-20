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Запорожский и Мелитопольский митрополит Лука (Коваленко) рассказал, как Украинская Православная Церковь защищает свои храмы. Об этом он говорил в эфире программы «Дебаты.Запорожье» на телеканале «UA:Zапоріжжя» 19 марта.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Запись эфира программы доступна на официальной странице телеканала в Фейсбук.

«На западной Украине приходят люди и захватывают храмы. Мы будем обращаться в суд. Христос никуда не шел с кулаками и никого не защищал с кулаками. Мы будем вести себя так, как Христос, но ни в коем случае, как дьявол», - сказал митрополит Лука.

Он также напомнил, в чем разница между религиозной и территориальной общиной, и какая из них имеет право голосовать за переход в ПЦУ.

«Недавно принятые антицерковные законы даже не соблюдаются. При том, что их принимали те, кто поддерживают нововведения и нестроения в церковной жизни. Они путают, что такое «территориальная община», а что такое «религиозная община». Религиозная община – это прихожане храмов, а территориальная – те, кто живет на территории, где находится храм. Когда главы районов, представители власти запугивают священников, приезжают к бизнесменам, которые помогают храмам, и пугают их внеочередными проверками налоговой и тому подобное, с одним условием «переведешь храм – тебе все простят». И тогда они посылают «ходаков», чтобы собирали подписи для того, чтобы храм переходил в новосозданную структуру. А они являются прихожанами?! Подписывались и неверующие люди, и иудеи, и мусульмане, все подряд. Пособирали подписи и говорят: «вот, посмотрите, мы за то, чтобы храм перешел в новосозданную структуру»», - рассказал владыка.

Он напомнил, что для того, «чтобы быть членом религиозной общины человек должен ходить в Церковь, исповедоваться, причащаться».
ForUm

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