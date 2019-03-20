Конституционный суд Украины отказался открывать конституционное производство по жалобе 47 народных депутатов на закон о переходе религиозных общин из одной Церкви в другую.

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Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на сайт КСУ.

«19 марта Большая палата Конституционного суда Украины на заседании рассматривала вопрос об открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица)». Принято решение Большой палаты Конституционного суда Украины об отказе в открытии конституционного производства», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада 17 января приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица)". Он, в частности, предусматривает, что приход может принять решение о переходе в другую Церковь 2/3 голосов участников полномочного собрания. 18 января ряд народных депутатов во главе с членами «Оппоблока» Вадимом Новинским, Александром Долженковым и Василием Нимченко направили в КС представление относительно закона о переходе религиозных общин.