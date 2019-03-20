также в разделеРелигия
В рамках акции милосердия Сумской епархии УПЦ проведут благотворительные ярмарки и концерт 7
Запорожский митрополит УПЦ объяснил, в чем разница между религиозной и территориальной общиной 43
Митрополит Антоний рассказал, как научиться смирению и прощать обиды 11
Игуменья Серафима (Шевчик) – о крестном ходе в Одессе: Наша вера – главная святыня 12
В РПЦ считают, что события в Украине стали логическим завершением папских притязаний Константинополя 23
В УПЦ выпустили кроссворды на православную тематику 9
В Винницкой области православные почтили чудотворную Браилово-Ченстоховскую икону Богородицы 17
Наблюдателям ОБСЕ сообщили о притеснениях прав верующих УПЦ на Черниговщине 13
Патриарх Кирилл: Раскол в Украине пробуждает интерес к Православию 15
Митрополит Онуфрий встретился с Главой Миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами 19
Иерарх УПЦ: Как бы жестоко нас не преследовали, мы всегда будем торжествовать 20
Киккский митрополит: «Украинский церковный вопрос» нужно срочно решать, кризис ухудшается 49
Ректоров Киевской духовной академии предлагают причислить к лику святых 19
Полиция не внесла данные об избиении верующих в Гнездичном на Тернопольщине в Единый реестр досудебных расследований 11
В Совете по правам человека ООН рассказали о нарушении прав верующих УПЦ 10
Церковь проводит конкурс на лучшее произведение о новомучениках 10
Гран-при международного фестиваля искусств получил хор столичного Свято-Троицкого собора УПЦ 9
В Харькове провели благотворительную акцию для бездомных и нуждающихся 14

Конституционный суд Украины отказался открывать конституционное производство по жалобе 47 народных депутатов на закон о переходе религиозных общин из одной Церкви в другую.

Фото: Укринформ

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на сайт КСУ.

«19 марта Большая палата Конституционного суда Украины на заседании рассматривала вопрос об открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица)». Принято решение Большой палаты Конституционного суда Украины об отказе в открытии конституционного производства», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада 17 января приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица)". Он, в частности, предусматривает, что приход может принять решение о переходе в другую Церковь 2/3 голосов участников полномочного собрания. 18 января ряд народных депутатов во главе с членами «Оппоблока» Вадимом Новинским, Александром Долженковым и Василием Нимченко направили в КС представление относительно закона о переходе религиозных общин.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги