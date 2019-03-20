Премьер-министр Владимир Гройсман, который на прошлом заседании Кабмина, 13 марта, заинтриговал журналистов намеками на отставку главы «Нафтогаза» Андрея Коболева и выставлением вакансии на открытый конкурс, спустя неделю «передумал», сообщает «Страна».

20 марта заседание Кабмина началось с «вопроса Коболева». Гройсман сообщил, что всю неделю провел в переговорах с набсоветом «Нафтогаза» и якобы «удалось достичь компромисса».

«Мы договорились о продлении контракта, но при нескольких условиях. Во-первых, к 2020 году мы должны получить отдельного и сертифицированного по европейским нормам оператора ГТС (то есть, Коболев должен закончить реформу по анбандлингу - разделению добычи, транспортировки и продаже газа - прим. ред.). Во-вторых, добыча украинского газа должна вырасти к 2020 году до более чем 18 млрд кубометров в год (сейчас - до 15 млрд - прим. ред.). В третьих - зарплата топ-менеджмента НАКа должна уменьшится в два раза, и без премий и бонусов», - сказал Гройсман.

По его словам, глава «Нафтогаза» должен будет отчитываться о ходе реформ «ежемесячно и ежеквартально». А если хотя бы одно из условий будет нарушено, это станет поводом для разрыва контракта. В любом случае конкурс на нового главу НАК пройдет 20 марта 2020 года.

Впрочем, без скандала эта история не закончилась. На Кабмине неожиданно появились радикалы во главе Олегом Ляшко, который решил пропиариться.

«На каком основании ты продлил контракт ворюге Коболеву»,- заявил Ляшко с порога. - Наше требование - не продлевать контракт, пока не вернет 1,5 млн долларов премии, выведенные в офшоры».

Впрочем, никакого воздействия эти крики не оказали. Ляшко получил красивую телекартинку, а Коболев - еще год останется при должности.