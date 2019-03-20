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В латвийском городе Даугавпилс после вмешательства МИД Латвии закрыли выставку «Крымская весна: 5 лет в родной гавани», открытую по инициативе генконсульства РФ. 

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на газету Latvijas avīze.

Выставку открыли на прошлой неделе в помещении Русского общества в Даугавпилсе при содействии генконсульства РФ к пятой годовщине аннексии Крыма.

Однако потом вмешался МИД Латвии, и после переговоров с российским посольством выставку свернули. В Русском обществе подтвердили закрытие выставки, отметив, что ее можно будет просмотреть в другом месте, не раскрыв деталей.

Генконсульство России в Даугавпилсе рекламировало выставку в своих соцсетях, сопровождая рекламу пропагандистскими материалами о том, как якобы хорошо живется людям в аннексированном Крыму.

«Позиция министерства иностранных дел относительно нелегальной аннексии Крыма Россией хорошо известна. И она еще раз была повторена на прошлой неделе, когда, к сожалению, прошло пять лет с момента так называемого референдума. В связи с упомянутым случаем министерство провело необходимые дипломатические действия», - пояснил пресс-секретарь МИД Латвии Янис Бекерис.

В свою очередь, мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш заявил, что не был проинформирован о проведении такой выставки.
ForUm

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