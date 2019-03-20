Следователи Госбюро расследований расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Харькове с участием сотрудницы полиции, а также действия сотрудников полиции по несвоевременному сообщению ГБР о преступлении. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Бюро.

Авария с участием полицейского в Харькове произошла еще 8 марта. По предварительным данным, находясь за рулем автомобиля «Toyota Avalon», сотрудник полиции совершила наезд на 65-летнего пешехода, который двигался по пешеходному переходу, в результате чего последний получил телесные повреждения. От полученных травм пешеход скончался 14 марта в больнице.

С 8 по 18 марта 2019 досудебное расследование по этому производству осуществлялось следователями ГУНП в Харьковской области.

«Для проведения досудебного расследования материалы уголовного производства теруправления Государственного бюро расследований получило только 18 марта. Следователи ГБР изучают записи с камер видеонаблюдений и готовят ходатайство о проведении ряда экспертиз. Расследование проводится по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения или смерть потерпевшего (ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)», - сообщил директор теруправления ГБР в Полтаве Владимир Тимошко.

Сразу не сообщив в теруправление ГБР о факте ДТП с участием сотрудницы полиции должностные лица ГУ Нацполиции в Харьковской области нарушили пункт 3 ст.8 Закона Украины «О Государственном бюро расследований», который обязывает работников полиции безотлагательно сообщить об этом событии директору территориального управления Государственного бюро расследований.

Директор ГБР Роман Труба перед председателем Национальной полиции инициировал проведение служебного расследования действий сотрудников полиции.

Следователи ГБР внесли в Едрей производства по признакам преступления, предусмотренного ст. 396 Уголовного кодекса Украины (сокрытие преступления), совершенного юристами полиции.