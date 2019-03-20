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В Винницкой области, в Свято-Троицком Браиловском монастыре, 19 марта, в день праздника в честь Браилово-Ченстоховской иконы Божией Матери была совершена праздничная Божественная Литургия. Богослужение возглавил митрополит Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит.

Фото: Винницкая епархия УПЦ

Как сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ, в богослужении приняли участие митрополиты Житомирский и Новоград-Волынский Никодим, Владимир-Волынский и Ковельский Владимир, архиепископы Винницкий и Барский Варсонофий, Городницкий Александр, епископы Золотоношский Иоанн и Ладыженский Сергей.

Владыкам сослужили священники Винницкий епархии, клирики монастыря и гости обители в священном сане. За богослужением молились сестры монастыря по главе с игуменьей Антонией (Стеценко).

Браилово-Ченстоховский образ является одним из наиболее почитаемых святынь Винницкой епархии, и является покровительницей Браилова, Браиловской Свято-Троицкой обители, Винницкого края.
ForUm

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