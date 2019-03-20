Сообщение о пожаре в доме на улице Владимира Великого во Львове во Франковский отдел полиции поступило 20 марта в 04:25.

По данным пресс-службы облполиции, установлено, что пожар возник в помещении одного из банковских учреждений – пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Как предварительно установили правоохранители, через одно из фасадных окон в помещение бросили бутылку с неизвестным веществом, что могло стать причиной возгорания.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и личности злоумышленников, причастных к совершению правонарушения.