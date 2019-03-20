также в разделеПроисшествия
На Николаевщине нашли застреленным главу поселкового совета 13
В Запорожье «Хаммер» перевернул маршрутку 25
В Ивано-Франковске произошли стычки Нацкорпуса с полицией перед митингом Порошенко 267
На Одесчине – крупный пожар, к тушению привлекли авиацию 63
Из-за пожара в общежитии эвакуировали 500 студентов Львовской политехники 21
В Ковеле семеро мужчин устроили стрельбу на остановке 45
С начала войны на Донбассе погибли 2955 украинских военных 50
На Харьковщине осквернили памятник погибшим воинам АТО 43
Пять лет назад в Крыму был убит первый украинский военный 47
На Ривненщине от кори умерла 9-летняя девочка 19
На Львовщине убили пограничника 71
Военного под Харьковом убили трое подростков 73
На Донбассе погиб 21-летний военный 53
На теле найденного на Харьковщине военного обнаружили колото-резаные раны 32
В Одессе иностранца выбросили из окна 79
Двух напавших на семью на Винничине задержали в Киеве, третьего ищут 58
Боевики совершили 10 обстрелов: один военный погиб, двое – ранены 32
На Днепропетровщине мужчина бросил гранату в полицейских, есть раненые 46

Сообщение о пожаре в доме на улице Владимира Великого во Львове во Франковский отдел полиции поступило 20 марта в 04:25.

По данным пресс-службы облполиции, установлено, что пожар возник в помещении одного из банковских учреждений – пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Как предварительно установили правоохранители, через одно из фасадных окон в помещение бросили бутылку с неизвестным веществом, что могло стать причиной возгорания.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и личности злоумышленников, причастных к совершению правонарушения.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги